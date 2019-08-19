Пн, 19.08.2019
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Еще успеете поплавать: вода на пляже Пирита признана чистой

Пляж Пирита

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Департамент здоровья подтвердил, что в воде на пляже Пирита не цветут сине-зеленые водоросли, а значит сейчас вода безопасна для купания. 

В жаркую и безветренную погоду цветение может усилиться. Расположение колоний водорослей меняется в зависимости от направления ветра. При благоприятных погодных условиях сине-зеленые водоросли могут попасть на более открытые ветрам пляжи

В то же время сегодня стало известно, что пробы Департамента здоровья подтвердили цветение сине-зеленых водорослей в озере Харку. 

У чувствительных людей сине-зеленые водоросли могут вызвать симптомы отравления, возможны покраснение глаз и кожи, плохое самочувствие и насморк. После купания в воде необходимо ополоснуться чистой водой.

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