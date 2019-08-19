Еще успеете поплавать: вода на пляже Пирита признана чистой

В жаркую и безветренную погоду цветение может усилиться. Расположение колоний водорослей меняется в зависимости от направления ветра. При благоприятных погодных условиях сине-зеленые водоросли могут попасть на более открытые ветрам пляжи

В то же время сегодня стало известно, что пробы Департамента здоровья подтвердили цветение сине-зеленых водорослей в озере Харку.