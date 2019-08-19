Проекту газопровода "Северный поток-2" в Финляндии дали зеленый свет

Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект "Северный поток-2" может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.

По трубам предполагается перекачка газа из России в центральную Европу. Общая протяженность проходящего по дну Балтийского моря газопровода из России в Германию составит 1 200 километров. Из них по территории Финляндии будет проведено 374 километра.

Зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд города Вааса, Финляндия, который, в свою очередь, отказался ее рассматривать. Причина отказа заключается в том, что суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии.

Высший административный суд незамедлительно рассмотрел апелляцию. Согласно заключению суда, процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.