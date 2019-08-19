Департамент конкуренции неожиданно запретил слияние турфирм Estravel и Wris

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что принятое в пятницу решение объясняется тем, что консолидация предприятий нарушила бы конкурентную ситуацию на рынке, в первую очередь, в силу возникновения на рынке монополии или непропроционального усиления одной из сторон.

Туристическая фирма Estravel Holding планировала приобрести 75 процентов акций турфирмы Wrist.

Wris AS через предприятие Aka Holding принадлежит компании Aili Kägu, которая приобрела фирму у Holostovi Kinnisvarahaldus Вячеслава Леэдо в октябре прошлого года.

В результате слияния Estravel Group намеревалась получить доступ к более выгодным ценам и условиям закупок на международном рынке благодаря увеличению общего объема покупок туристических услуг.

В свою очередь, льготные цены должны были дать возможность успешнее конкурировать с зарубежными турбюро, которые благодаря существенной рыночной доле имеют возможность осуществлять трансграничные закупки, хотя они и не отражаются в публичных данных и государственной статистике.

Руководитель и владелец Estravel Марк Айво Такис отметил в поданном в Департамент конкуренции ходатайстве, что увеличение доли отечественных на предприятий на внутреннем рынке Эстонии принесет пользу государству как через прямые, так и косвенные налоги, без которых государство сейчас остается.