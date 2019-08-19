В Балтийском море обнаружена крупная утечка нефтяного топлива

Точной информации о количестве попавшего в море топлива пока нет. Служба спасения оградила район утечки, с целью предотвратить дальнейшее распространение пятна.

Начальник дежурной пожарной смены Службы спасения Пауль Нюберг высказал предположение, что утечка, вероятнее всего, произошла либо в результате аварии на судозаправочной станции, либо из одного из пришвартованных в гостевой гавани судов. По словам Нюберга, спасатели вынуждены учитывать погодные условия, а именно силу ветра в районе происшествия.