Пн, 19.08.2019
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В Балтийском море обнаружена крупная утечка нефтяного топлива

Нефтяное пятно в Балтийском море. Фото иллюстративное.

ФОТО: Скриншот с сайта yle.fi

Вчера вечером в Хельсинки, примерно в ста метрах от берега в районе парка Кайвопуйсто, в море была обнаружена крупная утечка нефтяного топлива, пишет Yle.

Точной информации о количестве попавшего в море топлива пока нет. Служба спасения оградила район утечки, с целью предотвратить дальнейшее распространение пятна.

Начальник дежурной пожарной смены Службы спасения Пауль Нюберг высказал предположение, что утечка, вероятнее всего, произошла либо в результате аварии на судозаправочной станции, либо из одного из пришвартованных в гостевой гавани судов. По словам Нюберга, спасатели вынуждены учитывать погодные условия, а именно силу ветра в районе происшествия.

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