Подростку, устроившему в России массовую бойню, назначена посмертная психиатрическая экспертиза

Ранее в прокуратуре региона заявили, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не стояла. Подросток также не находился на учете у врачей, однако в предсмертной записке, которую он оставил, обнаружились возможные признаки психического расстройства. В записке он написал, что «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой», что, по словам экспертов, характерно для лиц, страдающих шизофренией, передает NEWSru.

Как пишет «Комсомольская правда», подросток считал себя непонятым матерью, и между ними бывали конфликты. Родители развелись, когда мальчик был совсем маленьким, и оба бросили пить только после того, как их пригрозили лишить родительских прав. Односельчане утверждают, что отчим подростка не ладил с ним и сам якобы побывал в тюрьме, а подросток недолюбливал и младших брата и сестру и конфликтовал из-за них с матерью. Один из друзей убийцы рассказал, что тот уже несколько месяцев говорил о своих планах расправиться с родными, но всерьез эту информацию никто не воспринимал.

Отец подростка также рассказал о его зависимости от компьютерных игр. «Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала. <…> Он, по словам его покойной матери, всё вот на эти стрелялки переводил», - отметил он в интервью Пятому каналу.

Родственница подростка Наталия Ширманова рассказала, что семья планировала уехать на свадьбу к тете, однако детей не пригласили. Подросток должен был остаться дома вместе с двоюродной сестрой Дашей и ухаживать за четырехлетними близнецами. По мнению Ширмановой, агрессию школьника мог спровоцировать именно категорический запрет на поездку. «Я думаю, что причиной послужило это. Потому что тут чуть ли не война была из-за этой свадьбы», - заявила женщина в комментарии РЕН ТВ.