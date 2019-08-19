Компания Eesti Loto привела в порядок процесс покупки билетов Bingo loto

После того, как в начале августа цены на билеты подорожали вдвое, предприятие убрало из услуги M-loto часть текста, где говорилось о цене и количестве билетов. Таким образом, покупатели, которые приобретали билеты при помощи телефонного звонка, не знали, сколько денег они тратят и сколько игровых полей за эту сумму получают.

Теперь же начитан новый текст, и потребителям перед совершением покупки сообщают, что за два игровых поля им предстоит заплатить 4 евро, а к этой сумме прибавляется 19 центов платы за услугу мобильного оператора. Ранее такое же количество игровых полей стоило 2 евро.

Когда Postimees на прошлой неделе обнаружил ошибку, пресс-секретарь предприятия Eesti Loto сказал, что, к сожалению, в процессе внесения игровых изменений эта коррекция осталась не сделанной.