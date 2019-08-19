Пн, 19.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Компания Eesti Loto привела в порядок процесс покупки билетов Bingo loto

Bingo loto.

ФОТО: Toomas Huik

Компания Eesti Loto привела в соответствие с требованиями процесс покупки билетов лотереи Bingo loto посредством мобильных телефонов, пишет Postimees.

После того, как в начале августа цены на билеты подорожали вдвое, предприятие убрало из услуги M-loto часть текста, где говорилось о цене и количестве билетов. Таким образом, покупатели, которые приобретали билеты при помощи телефонного звонка, не знали, сколько денег они тратят и сколько игровых полей за эту сумму получают. 

Теперь же начитан новый текст, и потребителям перед совершением покупки сообщают, что за два игровых поля им предстоит заплатить 4 евро, а к этой сумме прибавляется 19 центов платы за услугу мобильного оператора. Ранее такое же количество игровых полей стоило 2 евро.

Когда Postimees на прошлой неделе обнаружил ошибку, пресс-секретарь предприятия Eesti Loto сказал, что, к сожалению, в процессе внесения игровых изменений эта коррекция осталась не сделанной.

Согласно Нумерационному плану Эстонии, владелец короткого телефонного номера, использующий этот номер для оказания услуг по спецтарифу, обязан непосредственно перед оказанием услуги в течение 10 секунд предоставить звонящему автоматизированное информирование о цене услуги, причем во время информирования цена услуги применяться не может.

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