Продажа раритетного Porsсhe сорвалась по нелепейшей причине

Инцидент произошел в аукционном доме RM Sotheby's в Калифорнии, уточняет РИА Новости. На торги выставили серебряный автомобиль-купе Porsche 64, произведенный в 1939 году. Это единственный сохранившийся автомобиль, на котором ездил основатель компании Фердинанд Порше.

В начале торгов аукционист заявил, что ставки начнутся с 30 миллионов долларов, а затем поднял их до 70 миллионов. Публика восприняла это с заметным оживлением. Но тут аукционист поправился и заявил, что ошибся, — на самом деле он имел в виду 13 и 17 миллионов долларов.