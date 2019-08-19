Коутиньо перешел в "Баварию"

27-летний Коутиньо арендован у «Барселоны» до 30 июня 2020 года, «Бавария» оставляет за собой право выкупа. Детали сделки клубы предпочли не разглашать.

Филиппе Коутиньо, который будет выступать в «Баварии» под десятым номером, так прокомментировал свой переход: «Для меня этот переход означает новый вызов в новой стране в одном из лучших клубов Европы. Я в предвкушении. Как и «Бавария», я ставлю перед собой большие цели, и я уверен, что вместе со своими новыми товарищами по команде мы их достигним».

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге: «Мы долгое время работали над переходом Филиппе Коутиньо и теперь очень счастливы, что это трансфер наконец-то реализован. Мы благодарны «Барселоне» за осуществление этого трансфера. В лице Филиппе «Бавария» приобрела креативного и очень техничного футболиста, который сможет усилить нашу атаку».