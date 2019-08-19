Пн, 19.08.2019
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Коутиньо перешел в "Баварию"

Philippe Coutinho Müncheni Bayerni värvides.

ФОТО: PHILIPP GUELLAND / EPA

"Бавария" подписала Филиппе Коутиньо. Футболист сборной Бразилии в воскресенье успешно прошел обязательное медицинское обследование и затем подписал контракт. 

 27-летний Коутиньо арендован у «Барселоны» до 30 июня 2020 года, «Бавария» оставляет за собой право выкупа. Детали сделки клубы предпочли не разглашать. 

Филиппе Коутиньо, который будет выступать в «Баварии» под десятым номером, так прокомментировал свой переход: «Для меня этот переход означает новый вызов в новой стране в одном из лучших клубов Европы. Я в предвкушении. Как и «Бавария», я ставлю перед собой большие цели, и я уверен, что вместе со своими новыми товарищами по команде мы их достигним». 

Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге: «Мы долгое время работали над переходом Филиппе Коутиньо и теперь очень счастливы, что это трансфер наконец-то реализован. Мы благодарны «Барселоне» за осуществление этого трансфера. В лице Филиппе «Бавария» приобрела креативного и очень техничного футболиста, который сможет усилить нашу атаку». 

Филиппе Коутиньо прошел все молодежные команды бразильского топ-клуба «Васко да Гама», после чего перешел в миланский «Интер». Он также выступал в составе «Эспаньола» и «Ливерпуля». После перехода в «Барселону» он стал вторым самым дорогим футболистом мира после своего соотечественника Неймара. Вместе с каталонцами он дважды подряд становился чемпионом Испании, в 2018-м году взял кубок Испании. В составе сборной Бразилии он провел 55 матчей, в которых забил 15 мячей. 

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