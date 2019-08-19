Почти 900 человек в Эстонии должны доплатить подоходный налог на сумму около 100 тысяч евро

Срок доплаты подоходного налога в этом году истек 1 июля, однако не доплатили подоходный налог с физического лица еще 895 человек, общая сумма ожидаемой доплаты составляет 95 913 евро.
«1674 человека составили план погашения своей задолженности, им придется выплатить в общей сложности 591 341 евро», - сообщила BNS пресс-секретарь налогово-таможенного департамента Кайя-Лийза Табри.
Налогово-таможенный департамент на основании деклараций о доходах за 2018 год вернул переплаченный подоходный налог на общую сумму в 180 млн евро, что почти на половину больше, чем годом ранее. В соответствии с декларациями о доходах за 2018 год доплатить подоходный налог государству должны были 41 616 человек на общую сумму в 11,4 млн евро.
Департамент пояснил, что в данный период декларирования доходов суммы возвращения и суммы доплаты налога выросли, поскольку была введена новая система не облагаемого налогом дохода.
Срок возврата, а также при необходимости доплаты подоходного налога для людей, которые декларировали доход, полученный в результате отчуждения имущества или за рубежом, и для предпринимателей — физических лиц, истекает 1 октября. Доплатить государству подоходный налог должны будут 17 186 человек на общую сумму в 37,9 млн евро.