Пн, 19.08.2019
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  • Почти 900 человек в Эстонии должны доплатить подоходный налог на сумму около 100 тысяч евро

Почти 900 человек в Эстонии должны доплатить подоходный налог на сумму около 100 тысяч евро

Füüsilise isiku tulumaksu tasumine.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Срок доплаты подоходного налога в этом году истек 1 июля, однако не доплатили подоходный налог с физического лица еще 895 человек, общая сумма ожидаемой доплаты составляет 95 913 евро.

«1674 человека составили план погашения своей задолженности, им придется выплатить в общей сложности 591 341 евро», - сообщила BNS пресс-секретарь налогово-таможенного департамента Кайя-Лийза Табри.

Налогово-таможенный департамент на основании деклараций о доходах за 2018 год вернул переплаченный подоходный налог на общую сумму в 180 млн евро, что почти на половину больше, чем годом ранее. В соответствии с декларациями о доходах за 2018 год доплатить подоходный налог государству должны были 41 616 человек на общую сумму в 11,4 млн евро.

Департамент пояснил, что в данный период декларирования доходов суммы возвращения и суммы доплаты налога выросли, поскольку была введена новая система не облагаемого налогом дохода.

Срок возврата, а также при необходимости доплаты подоходного налога для людей, которые декларировали доход, полученный в результате отчуждения имущества или за рубежом, и для предпринимателей — физических лиц, истекает 1 октября. Доплатить государству подоходный налог должны будут 17 186 человек на общую сумму в 37,9 млн евро.

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