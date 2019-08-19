Почти 900 человек в Эстонии должны доплатить подоходный налог на сумму около 100 тысяч евро

«1674 человека составили план погашения своей задолженности, им придется выплатить в общей сложности 591 341 евро», - сообщила BNS пресс-секретарь налогово-таможенного департамента Кайя-Лийза Табри.

Налогово-таможенный департамент на основании деклараций о доходах за 2018 год вернул переплаченный подоходный налог на общую сумму в 180 млн евро, что почти на половину больше, чем годом ранее. В соответствии с декларациями о доходах за 2018 год доплатить подоходный налог государству должны были 41 616 человек на общую сумму в 11,4 млн евро.

Департамент пояснил, что в данный период декларирования доходов суммы возвращения и суммы доплаты налога выросли, поскольку была введена новая система не облагаемого налогом дохода.