Журнал "Яна" с сентября больше не будет выходить в бумажной версии

Все сотрудники журнала продолжат работу на портале RusDelfi, которым руководит Андрей Шумаков, и будут создавать в интернете материалы, по содержанию похожие на выходившие в журнале.

"Ekspress Meedia все больше внимания уделяет цифровым форматам, мы хотим быть на первом месте в веб-среде как по качеству содержания, скорости, инновациям, числу читателей, так по обороту рекламы. Поэтому нам пришлось сделать сложный выбор - закрыть бумажную версию "Яны" и сосредоточиться всей русскоязычной редакцией на публикацию материалов "Яны" и RusDelfi в интернете", - отметил главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.