Пн, 19.08.2019
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  • Журнал "Яна" с сентября больше не будет выходить в бумажной версии

Журнал "Яна" с сентября больше не будет выходить в бумажной версии

Дарья Саар.

ФОТО: ERIK PROZES/

В конце августа выйдет последний, сентябрьский номер журнала "Яна", главным редактором которого является Дарья Саар - в дальнейшем материалы журнала будут доступны только в интернете, сообщает Rus.ERR.

Все сотрудники журнала продолжат работу на портале RusDelfi, которым руководит Андрей Шумаков, и будут создавать в интернете материалы, по содержанию похожие на выходившие в журнале.

"Ekspress Meedia все больше внимания уделяет цифровым форматам, мы хотим быть на первом месте в веб-среде как по качеству содержания, скорости, инновациям, числу читателей, так по обороту рекламы. Поэтому нам пришлось сделать сложный выбор - закрыть бумажную версию "Яны" и сосредоточиться всей русскоязычной редакцией на публикацию материалов "Яны" и RusDelfi в интернете", - отметил главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.

В конце прошлого года журнал "Яна" был серьезно обновлен, как по форме, так и по содержанию, но, по словам Соонвальда, этого оказалось недостаточно.

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