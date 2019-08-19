После Брекзита гражданам ЕС будет ограничен свободный въезд в Великобританию

Глава Министерства внутренних дел Прити Пател настаивает на незамедлительном введении запрета несмотря на то, что это вызовет хаос и неопределенность в стране.

Около 3,6 миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании, уже уведомлены, что они должны ходатайствовать о статусе постоянного жителя. На данный момент уже подано более миллиона заявлений, так как программа была начата еще при Терезе Мэй.

Ранее министры намеревались отложить вопрос о свободном передвижении до тех пор, пока не вступят в силу новые иммиграционные правила, однако Палата общин так и не смогла прийти к единому решению.