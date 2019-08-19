Пн, 19.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • После Брекзита свободный въезд гражданам ЕС в Великобританию будет ограничен

После Брекзита свободный въезд гражданам ЕС в Великобританию будет ограничен

1

Протест против Брекзита, апрель 2019.

ФОТО: Keith Mayhew / ZUMAPRESS.com

Лондон сегодня сообщил, что сразу после Брекзита, 31 октября, свободный въезд в Великобританию гражданам Европейского союза будет ограничен, сообщает газета Independent.

Глава Министерства внутренних дел Прити Пател настаивает на незамедлительном введении запрета несмотря на то, что это вызовет хаос и неопределенность в стране.

Около 3,6 миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании, уже уведомлены, что они должны ходатайствовать о статусе постоянного жителя. На данный момент уже подано более миллиона заявлений, так как программа была начата еще при Терезе Мэй. 

Ранее министры намеревались отложить вопрос о свободном передвижении до тех пор, пока не вступят в силу новые иммиграционные правила, однако Палата общин так и не смогла прийти к единому решению.

Некоторые политические обозреватели считают, что такими решительными действиями Великобритания пытается заставить Европейский союз возобновить переговоры по Брекзиту.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ