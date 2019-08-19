Антикоррупционная комиссия прекратила расследование деятельности доктора Васильева и его жены

На состоявшемся в понедельник заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией чиновники ознакомились с совпадающими пунктами деятельности в публичном и частном секторе депутата парламента Виктора Васильева и его супруги и пришли к выводу, что отдельного расследования проводить не требуется.

По словам председателя комиссии Катри Райк, члены комиссии хотели узнать у Васильева, все ли в порядке с выполнением требований антикоррупционного законодательства. "Собранные относительно данного случая факты не дают оснований для дальнейшего сбора материалов или возбуждения дела о проступке, - сказала Райк. - Обычные неясности в ситуации стоит все-таки рассматривать не как коррупцию или иные правонарушения, а как вопросы этики. Целесообразно уделять дополнительное внимание ограничениям на сделки в различных областях например, финансовой инспекции, что снижает риск возникновения конфликта интересов".

По мнению вице-председателя комиссии Марека Юргенсона, комиссия получили исчерпывающие объяснения, а также все документы, которые запросила комиссия. "Комиссия решила принять информацию к сведению и закрыть данное дело", - сказал Юргенсон.

Депутат парламента Виктор Васильев подтвердил специальной комиссии, что экономические интересы его и его супруги не влияют на их честное и непредвзятое выполнение общественных задач. Затем комиссия обратилась к Больничной кассе, департаменту здоровья и совету целевого фонда надзора за деятельностью предприятий водоснабжения Таллинна с просьбой оценить экономические интересы Васильева, чтобы определить, были ли допущены упущения в выполнении требований антикоррупционного закона.

Что произошло?

Комиссия начала расследование после вышедшей в Eesti Ekspress статьи "Doktor Vassiljevi rikkuse võti: mastaapsete riigihangete võit endaga seotud asutustes".

Издание отмечает, что жена депутата парламента Васильева Елена Томасова работает заместителем генерального директора Департамента здоровья и является единственным владельцем TNP Konsultatsioonid OÜ.