Эстонский солдат-срочник прострелил себе ногу и обвиняет Силы обороны в плохом обращении

Призванный на службу в начале июля Мадьяр никогда раньше не держал оружие в руках. По словам молодого человека, он не поддерживает стрельбу, что подтверждает и командир Вируского пехотного батальона, по словам которого, Мадьяр прошел базовый курс обращения с оружием, но не участвовал в стрельбе.

Находясь в увольнительной 4 августа Мадьяр вместе с друзьями отправился в лес пострелять, где по небрежности выстрелил себе в ногу из пневматического ружья.

В отделении экстренной медицинской помощи пулю пытались достать с помощью пинцета, но тщетно. Рентген не показал местоположение пули, и молодому человеку провели компьютерную томографию, которая показала, что пуля находится в кости. Ногу вскрыли, но пулю все же не удалось достать, тогда рану зашили.

На следующее утро в 11 часов дня Мадьяр уже вернулся в Вируский батальон. Молодого человека направили в медчасть, где врач посмотрел документы и направил Мадьяра в лазарет, где тот провел 12 дней.

Мадьяр утверждает, что никто не объяснил, что будет дальше и как будет проходить лечение. Мадьяр уверяет, что никто не приходил его даже проверять. Другая проблема возникли с питанием. Молодой солдат-срочник рассказал Postimees, что, поскольку сам он посещать столовую не мог, он просил медсестру принести ему еду, но та этого не делала. «Я всем говорил, что не мог поесть, но от этого толку не было. Все говорили, что сейчас все исправят, но дальше их ушей информация не уходила».

На вопрос, сколько Мадьяр голодал, молодой человек ответил, что были времена, когда он не ел в течение нескольких дней. Командир Вируского пехотного батальона Тарво Луга не подтверждает слова Мадьяра о голодании.

«Я утверждаю, что это ложь. Я переспросил и выяснил, что действительно 11 августа был случай достойный сожаления, когда дежурный забыл о Мадьяре. Но в то же время у кровати Мадьяра был телефон со всеми номерами, чтобы позвонить в случае проблемы. Мне кажется странным, как он мог не поесть. Это был один день, когда такое произошло, но 12 дней — это чистая ложь», – говорит Луга.

Более того, по словам Луга, в медчасти работают профессиональные медики и он не верит, что те не следовали плану лечения Мадьяра. Луга рассказал Postimees, что с этим солдатом и раньше были проблемы.

«Скажем так, он не был образцовым солдатом. Несколько раз с ним проводили беседы, как он видит свою службу, и как ее видят старшие».

У Луга есть подозрение, что молодой Мадьяр намеренно навредил себе. «Учитывая то, с кем работает ArmyLaw, где работает представитель Мадьяра (Андрей Вестеринен, ред.), и если сложить 1+1, то у меня правда возникло такое подозрение», – объяснил Луга.

В военной полиции не подтвердили и не опровергли данные сомнения Луга. ArmyLaw OÜ — юридическая фирма, помогающая призывникам найти законные способы не служить в армии.