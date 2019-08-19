В результате ДТП в Мустамяэ погиб 25-летний мотоциклист

По словам пресс-секретаря полиции, в 18.45 поступило сообщение о ДТП на перекрестке Мустамяэ-теэ и Вильде-теэ. Столкнулись легковой автомобиль BMW и мотоцикл Ducati, водитель которого был доставлен в больницу.

По предварительным данным, легковой автомобиль совершал левый поворот на перекрестке, когда произошло столкновение с ехавшим прямо мотоциклистом.

"Скорая помощь на месте осмотрела 27-летнюю женщину, сидевшую за рулем BMW, и ребенка, находившегося с ней. Мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, вчера вечером он скончался в больнице", – сказал руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила.

По его словам, ДТП произошло на регулируемом светофорами участке дороги с хорошей видимостью, на котором максимально допустимая скорость составляет 50 км/ч. Точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе следствия.