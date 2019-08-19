В результате ДТП в Мустамяэ погиб 25-летний мотоциклист
В понедельник вечером, 19 августа, в Мустамяэ, в результате ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Во вторник вечером он скончался в больнице.
По словам пресс-секретаря полиции, в 18.45 поступило сообщение о ДТП на перекрестке Мустамяэ-теэ и Вильде-теэ. Столкнулись легковой автомобиль BMW и мотоцикл Ducati, водитель которого был доставлен в больницу.
По предварительным данным, легковой автомобиль совершал левый поворот на перекрестке, когда произошло столкновение с ехавшим прямо мотоциклистом.
"Скорая помощь на месте осмотрела 27-летнюю женщину, сидевшую за рулем BMW, и ребенка, находившегося с ней. Мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, вчера вечером он скончался в больнице", – сказал руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила.
По его словам, ДТП произошло на регулируемом светофорами участке дороги с хорошей видимостью, на котором максимально допустимая скорость составляет 50 км/ч. Точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе следствия.
Полиция просит помощи очевидцев ДТП. Всех, у кого есть информация, просят связаться по телефону 612 3000 или написать на e-postile pohja.lmt@politsei.ee.