Путин впервые прокомментировал массовые протесты в Москве

"Думаю, что не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями", - сказал Путин на пресс-конференции, комментируя проходившие в Москве летом этого года протестные акции с требованием допуска на выборы в Мосгордуму ряда незарегистрированных кандидатов.

"Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с российским законом", - добавил президент России.

Он отметил, что, если на прошлые выборы в Мосгордуму не были допущены 111 человек, то в этом - 57, причем, по данным экспертов избирательных комиссий, за очевидные нарушения избирательного законодательства.