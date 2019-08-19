Президент Кальюлайд: Мартину Хельме не место в правительстве

"Я встретилась сегодня вечером с премьер-министром Юри Ратасом. Мы обсудили очень многие темы, и естественно, в центре была произошедшая на прошлой неделе попытка сместить главу полиции", - написала Кальюлайд в социальных сетях.

"Моя оценка однозначна: попытка отставки главы полиции - это исходящая из сознательного нарушения закона попытка загнать в кювет наше правовое государство. К счастью, прошлая неделя показала, что правовая система Эстонии, институции и демократия работают, и эти попытки провалились. Однако даже попытка — это недопустимо, и предпринявший такой шаг министр не годится в члены правительства республики", - написала президент.

"Я сказала это и премьер-министру, хотя, естественно, при парламентской демократии кому быть в составе правительства, решает парламент", - написала Кальюлайд.

Встреча была организована для обсуждения сложившейся ситуации с связи с попыткой выполняющего обязанности министра внутренних дел министра финансов Мартина Хельмеe уволить гендиректора департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.