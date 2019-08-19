Видео: россиянин на глазах у толпы пытался выбросить дочь из окна

На глазах у собравшейся у дома толпы участковый полицейский Василий Мартынов и сержант Виктор Ковальчук забрались наверх, проникли в квартиру через окно, отобрали ребенка у родителя и передали в руки медиков скорой помощи. Также, отмечается в подписи к видео, в спасательной операции участвовал заместитель начальника службы пожаротушения Руслан Алукаев.

Жильцы дома рассказали «Известиям Мордовии», что родители спасенной девочки с выходных отмечали ее крещение. В понедельник хозяин квартиры выгнал супругу на улицу и начал выбрасывать из окна вещи и бытовые предметы. Затем стал угрожать, что следующей полетит пятимесячная дочь. При этом он «подбрасывал ее в воздухе и, как куклу, ловил за ноги». Мать девочки в это время стояла под балконом и умоляла мужа не убивать ребенка.

По данным издания, младенца госпитализировали, а отца задержали, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Мужчина уже имеет несколько судимостей, в том числе за убийство, умышленное причинение вреда здоровью, угоны и уничтожение чужого имущества.