В честь Дня восстановления независимости вывешиваются государственные флаги

Флаги вывешиваются на всех государственных и муниципальных учреждениях, все публично-правовые юридические лица также вывешивают флаги, сообщили в госканцелярии.

Флаги вывешиваются на рассвете и спускаются с заходом солнца. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.

Государственные флаги вывешиваются на всех жилых домах, коммерческих и офисных зданиях.

28 лет назад, 20 августа 1991 года в 23.03 Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики», прекратив советскую оккупацию и восстановив независимость Эстонии.

День восстановления независимости Эстонии отмечается и традиционным торжественным собранием Клуба 20 августа в Белом зале замка Тоомпеа.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые в 1990 году входили в Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонской Республики.