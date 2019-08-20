Во вторник в Эстонии в честь Дня восстановления независимости вывешиваются государственные флаги. 20 августа — один из трех дней в году, когда государственные флаги вывешиваются на всех жилых домах, коммерческих и офисных зданиях.
Флаги вывешиваются на всех государственных и муниципальных учреждениях, все публично-правовые юридические лица также вывешивают флаги, сообщили в госканцелярии.
Флаги вывешиваются на рассвете и спускаются с заходом солнца. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.
Государственные флаги вывешиваются на всех жилых домах, коммерческих и офисных зданиях.
28 лет назад, 20 августа 1991 года в 23.03 Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики», прекратив советскую оккупацию и восстановив независимость Эстонии.
День восстановления независимости Эстонии отмечается и традиционным торжественным собранием Клуба 20 августа в Белом зале замка Тоомпеа.
Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые в 1990 году входили в Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонской Республики.
В этот день состоится также прием президента страны в Розовом саду Кадриорга. По всей Эстонии пройдут также многие тематические мероприятия - например, День семьи и Таллиннской телебашни, устроенный совместно с Детской Республикой, День дворца Маарьямяэ, концерты на различных площадках, в том числе, и под открытым небом.