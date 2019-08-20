Охранная фирма рекомендует зрителям приходить на концерт Андреа Бочелли заранее и без лишних вещей

Как сообщает охранная фирма G4S Eesti, ворота на входе на Певческое поле откроются в 16 часов, самые длинные очереди ожидаются между 18 и 19 часами. Попасть на концерт можно через ворота Мере, Ору и Мяэ.

Первая часть мероприятия начнется в 19 часов, в 20 часов – перерыв, вторая часть начнется в 20.20. Закончится концерт ориентировочно в 21.30.

Зрителям охранная фирма посоветовала заранее проверить, в какой сектор у них куплен билет.

Опоздавшим разрешается занять свое место только в промежутках между исполнением песен, чтобы не мешать другим зрителям. Стоять во время концерта в проходах между рядами и перед сценой запрещается.

Охранная фирма напомнила, что отправляясь на концерт, зрители перед входом на поле должны достать распечатанный билет или быть готовы показать штрихкод билета в мобильном телефоне. Действительный билет должен быть и у детей. Возрастное ограничение на концерте – от шести лет.

Охранная фирма рекомендует взять с собой минимум вещей: так можно быстрее пройти проверку безопасности на входе. При необходимости фирма советует воспользоваться платной камерой хранения, расположенной рядом с Орускими входными воротами.

Фирма советует взять с собой достаточную сумму наличными. Торговля на Певческом поле ведется в основном за наличные деньги, банкоматов нет.

На концерт не допускаются агрессивные люди и посетители в явном состоянии опьянения.

Организаторы концерна советуют зрителям добираться на концерт на общественном транспорте или пешком.

Автомобилистов просят ознакомиться со схемой движения в окрестностях Певческого поля и учитывать действующие там ограничения, касающиеся дорожного движения и парковки. Платные парковки с ограниченным количеством мест находятся у ворот Мере и Мяэ, а также на парковке Нарвское шоссе – Смуули-теэ.

Для автомобилей посетителей, передвигающихся в инвалидном кресле, выделены места на парковке перед воротами Мере.

К числу запрещенных к проносу на поле предметов относятся головные уборы, которые могут закрыть обзор другим зрителям; зонты — вместо них рекомендуется использовать дождевики; еда и напитки; принесенные с собой стулья, скамейки и т. п.

Нельзя брать с собой на концерт домашних животных, самокаты, велосипеды, скейтборды, мототехнику, детские коляски, профессиональную фото- и видеотехнику.