В Тарту неизвестный напал на девушку: она рассказала об этом в Сети и подверглась травле

Мужчина пихает руку ей в штаны и трогает ее. Несмотря на истошный крик помощи, никто не приходит. В ответ на крик мужчина накрывает ее рот рукой и спрашивает: «Теперь будешь молчать?» Мерили кивает. Только мужчина убирает руку, и она опять начинает кричать. «В какой-то момент я оказываюсь на четвереньках и умоляю его дать мне встать, потому что я не могу дышать», – вспоминает Мерили. После этого ей удалось опереться на колени и выхватить телефон. Мужчина сунул ей руку в сумку и бросился бежать.

Мерили подала заявление в полицию и опубликовала историю в соцсетях, чтобы предупредить других женщин. Нападавший был спортивного телосложения, ростом примерно 175 см, акцент замечен не был. На сегодняшний день постом поделились почти 10 тысяч раз. Сама жертва нападения говорит, что сначала рассказывать о произошедшем было очень тяжело, но чем больше она говорила об этом, тем легче ей становилось. Мерили уверена, что таких случаев гораздо больше, но до общественности они не доходят.

Помимо тех, кто выразил ей поддержку, нашлись и те, кто счел произошедшее нормой и даже правильным. Некоторые пишут оскорбления или издеваются.

«Мне ни холодно, ни жарко даже если бы тебя нашли в помойке на следующее утро».

«Вы думаете, что вы самые-самые важные, для которых эта планета была создана. Это не так. И не будет так. Смотря на то, как во некоторых уголках планеты люди страдают 24/7, не стоит обращать внимание на стоны такой с**и».

Это отрывки из сообщений, что прислали Мерили после публикации этой истории. Но это только верхушка айсберга для жертв насилия. Многие не решаются поделиться своей историей, так как боятся осуждения. Мерили говорит, что была готова к обвинениям в свой адрес.

Как пережить негативные отклики, если вы решили рассказать кому-то о пережитой травме?