Галерея: в Пирита открыли мемориальную доску памяти казненных НКВД

"На принадлежавшем банкиру Клаусу Шеэли земельном участке в 1941 году НКВД массово казнил людей, в том числе и государственных деятелей Эстонии, которых похоронили затем на этом участке и объявили пропавшими без вести. Место осуществления этих преступлений до сих пор не установлено. Эта мемориальная доска будет напоминать о страшных событиях и воздавать дань памяти погибшим",- сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

78 лет назад на участке Шеэли в Пирита-Козе проводились массовые казни. Решением военного трибунала внутренних войск Балтийского военного округа были приговорены к смерти и казнены десятки невинных гражданских лиц, общественные деятели и политики Эстонской Республики и участники Освободительной войны.

Подробности этой кровавой ночи были вскрыты только после восстановления независимости Эстонии в начале 90-х.