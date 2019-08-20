Тоомас Хендрик Ильвес: мы оказались в ситуации, где власть важнее права

«Безопасность больше не главная угроза для свободы. Теперь ей являются руководители, которым чуждо чувство ответственности и у которых отсутствует представление о существовании правового государства», - сообщил Ильвес.

По мнению Ильвеса, теперь чрезвычайно успешное развитие Эстонии поставлено под сомнение. Сине-черно-белый, который с момента его появления 135 лет назад был символом демократии, свободы и равенства, теперь захвачен и из него хотят сделать символ закрытости, ненависти, антиевропейскости и неправового государства. Впервые с момента восстановления независимости Эстонии мы оказались в ситуации, когда многие переживают за будущее демократии. Стремление к свободе называют массовой истерией, нарушаются принципы правового государства, высказывания членов правительства больше напоминают речи, звучавшие в 1950-х на Пленуме Центрального комитета Компартии Эстонии.

«Люди в буквальном смысле опасаются за будущее демократии в Эстонии. Извинения, которые лишь подчеркивают, что ничего не изменилось. Сказанное звучит неубедительно как для слушателей, так и для самих ораторов. Эстонское правительство извиняется чаще Марка Цукерберга, но от извинений нет толку, если за ними не следуют действия, которые давали бы понять, что извинения были искренними. Впервые в истории мы находимся в ситуации, когда власть важнее права, когда тормоз важнее газа», - считает экс-президент.

«Я ежедневно думаю об этом упадке. Думаю о том, как легко можно подвергнуть опасности 30 лет упорного труда, потраченные на освобождение и становление Эстонии. Сущность свободы не изменится, ее признаки вечны и на протяжении сотен лет признаны в нашем культурном пространстве. Но изменились угрозы для свободы, а также изменились вызовы, с которыми сталкиваемся, отстаивая свободу. Первым вызовом для свободной Эстонии в 1990-х была безопасность – вывод российских войск, установление границы, Европейский союз и НАТО. Этот вызов по-прежнему актуален, - считает Ильвес. - Но теперь безопасность больше не главная угроза для свободы. Теперь ей являются руководители, которым чуждо чувство ответственности и у которых отсутствует представление о существовании правового государства, желание которых оказаться у власти хоронит этику, представление которых о власти ограничивается оскорблениями и унижениями, политическая задача которых заключается не в управлении, а в уничтожении оппонентов».