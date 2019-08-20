Премьер-министр Ратас: в Эстонии есть много хорошего, чему радоваться

Премьер-министр Юри Ратас призывает жителей и друзей Эстонии сосредоточиться на том, что в нашем восстановившем независимость 28 лет назад государстве сегодня хорошо, и порадоваться сегодняшнему празднику, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
«В этот день 28 лет назад 69 депутатов Верховного Совета сказали свое историческое слово в поддержку восстановления независимости, подарив нам возможность жить в свободной и демократической Эстонии. На исходе дня 20 августа 1991 года эти государственные мужи широко мыслили и смело смотрели в будущее. В надежде, что Эстония станет страной, где все и у всех сложится хорошо».
По словам Ратаса, сегодня в Эстонии много хорошего. «Мы гордимся прекрасной эстонской природой, нашими праздниками песни и танца. Мы ценим возможность свободно мыслить, высказываться и путешествовать по миру, - сказал он. - Я также надеюсь, что с каждым днем, месяцем и годом у нас будет оставаться все меньше того, что мы должны исправить совместными усилиями».
«От всего сердца я желаю вам провести сегодняшний день с близкими и друзьями или просто от души порадоваться празднику, - добавил Ратас. - Это тоже поможет сделать Эстонию такой, какой мы хотим видеть ее сегодня и в будущем».
В рамках празднования Дня восстановления независимости Эстонии премьер-министр Юри Ратас примет участие в возложении цветов к мемориальному камню в честь 20 августа, которое начнется в 11 часов.
Также он выступит с приветственной речью на торжественном собрании Клуба 20 августа в замке Тоомпеа. Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет членов избранного в 1990 году Верховного совета Эстонской Республики, которые голосовали за восстановление независимости Эстонии. 20 августа 1991 года в 23:03 Верховный совет Эстонской Республики 69 голосами принял решение восстановить государственную независимость Эстонии.