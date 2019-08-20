Премьер-министр Ратас: в Эстонии есть много хорошего, чему радоваться

«В этот день 28 лет назад 69 депутатов Верховного Совета сказали свое историческое слово в поддержку восстановления независимости, подарив нам возможность жить в свободной и демократической Эстонии. На исходе дня 20 августа 1991 года эти государственные мужи широко мыслили и смело смотрели в будущее. В надежде, что Эстония станет страной, где все и у всех сложится хорошо».

По словам Ратаса, сегодня в Эстонии много хорошего. «Мы гордимся прекрасной эстонской природой, нашими праздниками песни и танца. Мы ценим возможность свободно мыслить, высказываться и путешествовать по миру, - сказал он. - Я также надеюсь, что с каждым днем, месяцем и годом у нас будет оставаться все меньше того, что мы должны исправить совместными усилиями».

«От всего сердца я желаю вам провести сегодняшний день с близкими и друзьями или просто от души порадоваться празднику, - добавил Ратас. - Это тоже поможет сделать Эстонию такой, какой мы хотим видеть ее сегодня и в будущем».

В рамках празднования Дня восстановления независимости Эстонии премьер-министр Юри Ратас примет участие в возложении цветов к мемориальному камню в честь 20 августа, которое начнется в 11 часов.