Спасатели двух стран ищут латыша, отправившегося в Эстонию на самодельном каяке

58-летний Айгис 16 августа вышел в море от мыса Колка в Латвии, чтобы на самостоятельно сделанном каяке дойти на веслах до острова Рухну. В договоренное время он не передал родственникам сообщения с острова Рухну. В пятницу вечером его родственники начали поиски морехода.

В субботу латвийский центр безопасности на море попросил коллег из Эстонского центра слежения на море о помощи, в то же время в течение двух дней - в субботу и воскресенье в Рижском заливе велись поиски вертолетом и судами. Поиски продолжились и в понедельник как в районе Сааремаа, так и в районе Рухну, к поискам привлечены члены общества Пропавших, однако пропавший Айгис до сих пор не найден.