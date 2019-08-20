Вт, 20.08.2019
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  • Спасатели двух стран ищут латыша, отправившегося в Эстонию на самодельном каяке

Спасатели двух стран ищут латыша, отправившегося в Эстонию на самодельном каяке

Пропавший Айгис.

ФОТО: SA Kadunud

В Рижском заливе в конце прошлой недели пропал житель Латвии на каяке, к его поискам в последние дни присоединились и эстонцы, сообщает BNS.

58-летний Айгис 16 августа вышел в море от мыса Колка в Латвии, чтобы на самостоятельно сделанном каяке дойти на веслах  до острова Рухну. В договоренное время он не передал родственникам сообщения с острова Рухну. В пятницу вечером его родственники начали поиски морехода.

В субботу латвийский центр безопасности на море попросил коллег из Эстонского центра слежения на море о помощи, в то же время в течение двух дней - в субботу и воскресенье в Рижском заливе велись поиски вертолетом и судами. Поиски продолжились и в понедельник как в районе Сааремаа, так и в районе Рухну, к поискам привлечены члены общества Пропавших, однако пропавший Айгис до сих пор не найден.

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