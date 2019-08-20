Галерея: командующий Кайтселийтом Рихо Юхтеги получил звание бригадного генерала

Юхтеги принял командование Кайтселийтом в середине июня этого года.

Рихо Юхтеги является одним из учредителей Тартуской дружины Кайтселийта, в 1991 году в рядах этого формирования он начал свою офицерскую карьеру.

Как писал ранее портал новостей вещания, в 1991-1993 годы он работал в Тартумаа начальником полицейского подразделения, а в 1991 году, во время Августовского путча вместе с членами дружин Кайтселийта из Тартуского уезда участвовал в операции по защите Тоомпеа, целью которой было воспрепятствовать захват парламента и здания правительства со стороны советских вооруженных подразделений.

В 1993 году Юхтеги сыграл важную роль в урегулировании Егерского кризиса, когда он был назначен командиром объявившей о неповиновении Ляэнемааской добровольной егерской роты. Затем Юхтеги более десяти лет служил в военной разведке, дважды участвовал в операциях НАТО в Афганистане, работал военным атташе в Грузии. С 2012 года руководил подразделениями по спецоперациям.