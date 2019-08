Эксперты выяснили, где находится самый дешевый пятизвездочный отель в мире

Завершает рейтинг Intercontinental — New York Times Square в центре Нью-Йорка. В этом отеле есть круглосуточный фитнес-центр, бар и лаундж, парковка с доставкой машины в назначенное место, камин в лобби и одна из лучших услуг химчистки. Каждый номер оформлен в индивидуальном стиле, имеет бесплатный Wi-Fi и круглосуточное обслуживание. Отель расположен всего в 15 минутах ходьбы от Таймс-сквер и Рокфеллер-центра. Номер повышенной комфортности на двоих с кроватью размера king-size стоит 160 евро за ночь.

В прошлом году портал Luxury-Hotels изучил стоимость проживания в европейских отелях и назвал самые дорогие из них. Возглавил список отель Aman Venice на знаменитом Гранд-канале в Венеции. Минимальная стоимость проживания в двухместном номере составляет 1485 евро за ночь. На втором и третьем месте рейтинга расположились два престижных парижских отеля Le Bristol (1362 евро за ночь) и Four Seasons Hotel George V (1350 евро).

В общей сложности восемь отелей во французской столице вошли в топ-10 дорогих гостиниц. Среди других парижских гостиниц, которые представлены в первой десятке рейтинга, La Reserve Paris Hotel & Spa (1308 евро), Plaza Athenee (1290 евро) и de Crillon (1265 евро). В топ-10 вошел еще один венецианский отель The Gritti Palace (1175 евро). В число дорогостоящих европейских гостиниц также попали 45 Park Lane в Лондоне (1049 евро за ночь), Four Seasons Hotel Firenze во Флоренции (1035 евро), Four Seasons Hotel в Милане (867 евро), Hotel de Russie в Риме (835 евро).