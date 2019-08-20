Проверка: сокращения обсуждались на трех собраниях, Вахеру развязали руки

Это означает, что высказанные во время попытки увольнения Эльмара Вахера министрами Мартом и Мартином Хельме претензии, касавшиеся принятия самостоятельного решения относительно предложения об увольнении сотрудников, являлись ложью.

Если в минувшую пятницу на запрос Postimees из МВД пришли письма с выдержками из протоколов заседаний, то на этот раз журналисты ознакомились с документами на месте. Учитывая огромный общественный интерес, МВД предоставило доступ к документам с пометкой «для внутреннего пользования». Ознакомиться можно было лишь с теми протоколами собраний, где речь шла о возможных сокращениях. Фотографировать документы не позволили.

Впервые МВД и главы департаментов обсудили тему сокращений на собрании 29 мая. За два дня до этого канцлер Лаури Лугна разослал высокопоставленным чиновникам электронное письмо с «плохими новостями», в котором дал знать, что предстоит сократить расходы. В своем письме Лугна опирался на полученные от Министерства финансов данные и решения, принятые во время совещания кабинета министров. Смысл письма был простой: всем ведомствам, кроме Министерства обороны, следует пересмотреть расходы. В письмах говорится, что сокращения расходов следует добиться в том числе за счет рабочей силы и хозяйственных расходов.

Первое собрание

Состоявшееся 29 мая собрание было единственным, где присутствовал министр Март Хельме. На шести страницах протокола заседания тема сокращения расходов затрагивалась лишь вскользь. Хельме сказал, что в конце августа поступят уточненные бюджетные прогнозы, тогда возникнет возможность для маневров — все предполагаемые расходы не придется притворять в жизнь.

Также Хельме упомянул, что необходимо продолжить строительство восточной границы, но «некоторые вещи» придется сделать дешевле, а «с чем-то придется повременить». Также Хельме упомянул, что планирует поднять тему повышения зарплат и выделения на эти цели 15 млн евро.

Второе собрание

неделей позже, 5 июня, Хельме отсутствовал на собрании. На месте были его советники: Рауль Сием, Эрки Хелемяэ и Марк Майоров. Вела собрание Рийна Сольман. Именно на этом собрании обсуждалось, как представить предложение по сокращениям.

Вице-канцлер Пирет Лиллевяли сделала обзор предложений по сокращению бюджета. Майоров отметил, что предложения следует сопроводить пояснительными записками. Лугна сказал, что надо указать, какое влияние окажут сокращения: например, как сильно вырастут очереди при получении ИД-карт.

Было решено, что каждое ведомство представит два возможных варианта сокращения расходов. Эльмар Вахер поддержал такой подход, поскольку это позволит министерству принять окончательное решение, исходя из собственных приоритетов. Глава Спасательного департамента Куно Таммеару также поддержал данное предложение.

Если неделей ранее в переданные со стороны МВД ответы были по памяти добавлены пометки, согласно которым сокращение персонала якобы было под запетом, то теперь в министерстве признали, что эта информация не отвечала действительности, поскольку данную тему не обсуждали.

Третье собрание

В очередной раз собрание состоялось только 31 июля. Март Хельме не принимал в нем участия, зато присутствовали трое его советников. На повестке дня было два пункта, один из которых касался сокращения: точнее, речь шла о PR-плане — как лучше сообщить о сокращениях сотрудникам и общественности.

В ходе собрания было решено, что каждое ведомство самостоятельно подготовит план коммуникации — как в коллективе, так и за его пределами. Были обозначены рамки сокращений.

«Позиция МВД такова, что каждое ведомство лучше знает о своих возможностях, потребностях и распорядке. По этой причине министерство не хочет предписывать, как добиться сокращений — ведомства самостоятельно проведут анализ своих возможностей», - говорится в протоколе.