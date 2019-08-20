На ЧМ по легкой атлетике от Эстонии отправятся как минимум восемь спортсменов

На очередном собрании правления Эстонского союза легкой атлетике был утвержден список из восьми человек, которые точно отправятся на чемпионат мира в Доху, пишет Rus.ERR.
Нормативы чемпионата мира выполнили и подтвердили свое желание поехать в Катар восемь спортсменов: Тийдрек Нурме (марафон), Роман Фости (марафон), Расмус Мяги (400 м, бег с барьерами), Кристо Галета (толкание ядра), Мартин Куппер (метание диска), Магнус Кирт (метание копья), Янек Ыйглане (десятиборье) и Майкель Уйбо (десятиборье).
Норматив ЧМ выполнила и копьеметательница Лийна Лаасма, но у нее травма плеча, и ее участие в турнире под вопросом.
Другим спортсменам выполнить норматив еще можно успеть до 6 сентября.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября.