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На ЧМ по легкой атлетике от Эстонии отправятся как минимум восемь спортсменов

Tallinn, EESTI 17AUG19 Fotol Magnus Kirt tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

На очередном собрании правления Эстонского союза легкой атлетике был утвержден список из восьми человек, которые точно отправятся на чемпионат мира в Доху, пишет Rus.ERR.

Нормативы чемпионата мира выполнили и подтвердили свое желание поехать в Катар восемь спортсменов: Тийдрек Нурме (марафон), Роман Фости (марафон), Расмус Мяги (400 м, бег с барьерами), Кристо Галета (толкание ядра), Мартин Куппер (метание диска), Магнус Кирт (метание копья), Янек Ыйглане (десятиборье) и Майкель Уйбо (десятиборье).

Норматив ЧМ выполнила и копьеметательница Лийна Лаасма, но у нее травма плеча, и ее участие в турнире под вопросом.

Другим спортсменам выполнить норматив еще можно успеть до 6 сентября.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября.

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