На ЧМ по легкой атлетике от Эстонии отправятся как минимум восемь спортсменов

Нормативы чемпионата мира выполнили и подтвердили свое желание поехать в Катар восемь спортсменов: Тийдрек Нурме (марафон), Роман Фости (марафон), Расмус Мяги (400 м, бег с барьерами), Кристо Галета (толкание ядра), Мартин Куппер (метание диска), Магнус Кирт (метание копья), Янек Ыйглане (десятиборье) и Майкель Уйбо (десятиборье).

Норматив ЧМ выполнила и копьеметательница Лийна Лаасма, но у нее травма плеча, и ее участие в турнире под вопросом.

Другим спортсменам выполнить норматив еще можно успеть до 6 сентября.