Банк Эстонии: нужно стимулировать экономику

Хотя инфляция в Эстонии составила в июле 2,1%, что даже немного выше, чем в среднем по ЕС (2%), рост цен в еврозоне отстает на один процент. Это может означать, что Центральный банк должен стимулировать экономику.
Это совет Европейского центрального банка планирует обсудить уже в середине сентября, пишет президент Банка Эстонии Мадис Мюллер ERR.
«По последним данным, объемы промышленной продукции и экспорта по сравнению с прошлым годом уменьшились. Мы должны быть готовы к тому, что ослабление экономики в Европе может отразиться на нас еще более ощутимо», – сказал Мюллер.