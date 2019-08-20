Вт, 20.08.2019
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Банк Эстонии: нужно стимулировать экономику

Eesti Panga president Madis Müller

ФОТО: Erik Tikan

Хотя инфляция в Эстонии составила в июле 2,1%, что даже немного выше, чем в среднем по ЕС (2%), рост цен в еврозоне отстает на один процент. Это может означать, что Центральный банк должен стимулировать экономику.

Это совет Европейского центрального банка планирует обсудить уже в середине сентября, пишет президент Банка Эстонии Мадис Мюллер ERR.

«По последним данным, объемы промышленной продукции и экспорта по сравнению с прошлым годом уменьшились. Мы должны быть готовы к тому, что ослабление экономики в Европе может отразиться на нас еще более ощутимо», – сказал Мюллер.

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