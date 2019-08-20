Галерея: у Таллиннской телебашни отмечают День восстановления независимости

В программе показательные выступления сил быстрого реагирования департамента полиции и молодежного подразделения Кайтселийта Нооред Коткад, а также показательный бой Отдельного подразделения Кайтселийта.

Играют оркестр Таллиннской дружины Кайтселийта и биг-бенд Таллиннской дружины Кайтселийта, а также Уку Сувисте со своим ансамблем

В кинозале можно посмотреть интересные телепередачи о генной выставке.

В 14 часов открылась мини-конференция «Август 1991-го».

Выставка военной техники открыта на парковке Kiviaia tee Телебашни: здесь будет представлена бронированная техника НАТО, CV-90, а также бронетранспортёры Scania, на которых дети смогут покататься по улице Кивиайа-теэ.

Открыт стрелковый тир Таллиннской дружины, а полиция, скорая помощь и департамент спасения знакомят со своей работой и средствами всех заинтересованных.