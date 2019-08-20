Галерея: у Таллиннской телебашни отмечают День восстановления независимости

Во дворе Таллиннской телебашни во вторник семейным днем отмечают День восстановления независимости Эстонской Республики. Традиция такого празднования положена семь лет назад, все мероприятия во дворе телебашни проходят бесплатно.
В программе показательные выступления сил быстрого реагирования департамента полиции и молодежного подразделения Кайтселийта Нооред Коткад, а также показательный бой Отдельного подразделения Кайтселийта.
Играют оркестр Таллиннской дружины Кайтселийта и биг-бенд Таллиннской дружины Кайтселийта, а также Уку Сувисте со своим ансамблем
В кинозале можно посмотреть интересные телепередачи о генной выставке.
В 14 часов открылась мини-конференция «Август 1991-го».
Выставка военной техники открыта на парковке Kiviaia tee Телебашни: здесь будет представлена бронированная техника НАТО, CV-90, а также бронетранспортёры Scania, на которых дети смогут покататься по улице Кивиайа-теэ.
Открыт стрелковый тир Таллиннской дружины, а полиция, скорая помощь и департамент спасения знакомят со своей работой и средствами всех заинтересованных.
На балконе второго этажа телебашни и в Военном музее с 11 и до 16 часов проходят мастер-классы.