В Эстонии упала цена на электричество

В целом цены на электроэнергию на бирже Nord Pool упали в среднем на восемь процентов до 34,43 евро за МВтч, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

По утверждению экспертов, оптовые цены на электроэнергию в странах Балтии падают уже третью неделю подряд. Эти изменения были вызваны увеличением количества осадков, что привело к повышению уровня воды в реках и в резервуарах гидроэлектростанций. Увеличение объемов производства в ветропарках также не позволило электричеству подорожать.