В Эстонии упала цена на электричество

Цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе понизилась на три процента до 48,42 евро за мегаватт-час (МВтч), а в Латвии и Эстонии на два процента - до 48,96 и 48 евро за МВтч соответственно.
В целом цены на электроэнергию на бирже Nord Pool упали в среднем на восемь процентов до 34,43 евро за МВтч, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
По утверждению экспертов, оптовые цены на электроэнергию в странах Балтии падают уже третью неделю подряд. Эти изменения были вызваны увеличением количества осадков, что привело к повышению уровня воды в реках и в резервуарах гидроэлектростанций. Увеличение объемов производства в ветропарках также не позволило электричеству подорожать.
Потребление электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе сократилось на один процент до 473 ГВтч, а производство электроэнергии снизилось на 11 процентов до 237 ГВтч. За неделю все три страны Балтии вместе выработали 49 процентов необходимой им электроэнергии.