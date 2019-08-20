Вт, 20.08.2019
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Самолет рейса Анталья-Таллинн экстренно сел на Украине
На борту более 200 человек

A321. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sergey Mamontov/Sputnik

Рейс Анталья-Таллинн 8Q729 авиакомпании Onur Air по техническим причинам сделал вынужденную посадку во Львове, Украина. 

Рейс 8Q729 Таллинн-Анталья

ФОТО: Ekraanitõmmis lehelt flightradar24.com

Самолет A321 летел в Таллинн, должен был приземлится в 12:15, но был перенаправлен по техническим причинам в аэропорт Львова. Никто не пострадал. 

К 15:04 пассажиры все еще находятся в аэропорту на Украине. 

Мать одной из пассажирок Алла сообщила Rus.Postimees, что ее дочь и зять летели этим рейсом из свадебного путешествия. По ее словам, пассажиры находятся в аэропорту Львова уже более трех часов. "Их долго не выпускали из самолета, потом все-таки выпустили. Сидят сейчас в аэропорту в неведении, их даже не покормили. А там много маленьких детей. Дозвонилась до туроператора, мне сказали, что самолет чинят".  

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