Самолет рейса Анталья-Таллинн экстренно сел на Украине

Мать одной из пассажирок Алла сообщила Rus.Postimees, что ее дочь и зять летели этим рейсом из свадебного путешествия. По ее словам, пассажиры находятся в аэропорту Львова уже более трех часов. "Их долго не выпускали из самолета, потом все-таки выпустили. Сидят сейчас в аэропорту в неведении, их даже не покормили. А там много маленьких детей. Дозвонилась до туроператора, мне сказали, что самолет чинят".