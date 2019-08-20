Самолет рейса Анталья-Таллинн экстренно сел на Украине
Рейс Анталья-Таллинн 8Q729 авиакомпании Onur Air по техническим причинам сделал вынужденную посадку во Львове, Украина.
Самолет A321 летел в Таллинн, должен был приземлится в 12:15, но был перенаправлен по техническим причинам в аэропорт Львова. Никто не пострадал.
К 15:04 пассажиры все еще находятся в аэропорту на Украине.
Мать одной из пассажирок Алла сообщила Rus.Postimees, что ее дочь и зять летели этим рейсом из свадебного путешествия. По ее словам, пассажиры находятся в аэропорту Львова уже более трех часов. "Их долго не выпускали из самолета, потом все-таки выпустили. Сидят сейчас в аэропорту в неведении, их даже не покормили. А там много маленьких детей. Дозвонилась до туроператора, мне сказали, что самолет чинят".