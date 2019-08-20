Вт, 20.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк

Последствия снижения акцизов: финны рванули в Эстонию за дешевым алкоголем

Tallinn, EESTI 05AUG19 Alkohol, turistid, soomlased, sadam, alkoturistid, dzinn, õlu, viin. Super Alko. Pildil Soomlane Matti(Taga kaubikus) Finnish tourists buying alcohol in Tallinn. tl/Foto Tairo Lutter/POSTIMEES

ФОТО: TAIRO LUTTER / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В июле финны привезли из Эстонии на 1,4 млн литров алкоголя больше, чем в июле прошлого года, говорится в свежем отчете финского Аналитического центра (TAK). Всего из Эстонии в июле было привезено 4,7 млн литров спиртных напитков, пишет YLE.

Главной причиной такого скачка стало недавнее снижение алкогольных акцизов в Эстонии. Каждый четвертый финн, посетивший Эстонию в июле, признался, что более доступный уровень цен является веской причиной для того, чтобы отправиться в поездку. Год назад так ответили только 12 процентов опрошенных.

Между тем, налоговые послабления в Эстонии не убавили у финнов энтузиазма закупаться в Латвии – это в первую очередь касается тех, кто привозит особо крупные партии алкоголя. 40 процентов из тех, кто привез в Финляндию более 100 литров алкогольной продукции, сообщили, что закупались за пределами Эстонии.

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