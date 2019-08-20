Непобедимую канадскую каноистку заподозрили в приеме допинга

Таким образом, 27-летняя спортсменка пропустит стартующий 21 августа в Венгрии чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, пишет Newsru.

"Я шокирована и абсолютно опустошена, потому что не делала ничего запрещенного, мне нечего скрывать. Я честный человек и любая форма мошенничества мне отвратительна. Я верю в чистый спорт и следую этому принципу в течение всей моей карьеры", - цитирует Венсан-Лапуант сайт Федерации гребли на байдарках и каноэ Канады.

Генеральный секретарь ICF Саймон Тулсон выразил сожаление по поводу случившегося и отказался комментировать дело чемпионки до конца расследования, сославшись на права спортсменки.