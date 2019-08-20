Непобедимую канадскую каноистку заподозрили в приеме допинга

Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоранс Венсан-Лапуант временно отстранена от соревнований до окончания допингового расследования. Как сообщила пресс-служба Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF), положительный результат дала допинг-проба спортсменки, взятая в конце июля во внесоревновательный период.
Таким образом, 27-летняя спортсменка пропустит стартующий 21 августа в Венгрии чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, пишет Newsru.
"Я шокирована и абсолютно опустошена, потому что не делала ничего запрещенного, мне нечего скрывать. Я честный человек и любая форма мошенничества мне отвратительна. Я верю в чистый спорт и следую этому принципу в течение всей моей карьеры", - цитирует Венсан-Лапуант сайт Федерации гребли на байдарках и каноэ Канады.
Генеральный секретарь ICF Саймон Тулсон выразил сожаление по поводу случившегося и отказался комментировать дело чемпионки до конца расследования, сославшись на права спортсменки.
Лоранс Венсан-Лапуант стала шестикратной чемпионкой мира на дистанции 200 м в каноэ-одиночке, четырехкратной победительницей на дистанции 500 м в двойке, а также выигрывала на дистанции 5000 м в одиночке. Девушка как начала соревноваться в 18 лет, так до сих пор и остается непобедимой.