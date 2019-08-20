Вт, 20.08.2019
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  • «Это абсурд»: в Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией

«Это абсурд»: в Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над Россией

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Радиация. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX/TASS

Публикацию карт с возможным распространением радиоактивного облака после аварии в Архангельской области, когда на полигоне произошел взрыв ракеты с радиоизотопным источником питания пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдной. 

Пескова также попросили прокомментировать, почему после взрыва уже четыре российские станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные в международную организацию. Он сказал, что не знает, почему станции передают или не передают те или иные сведения, и кому они подведомственны. Он предложил журналистам это выяснить и направить запросы уже адресно, пишет "Интерфакс".

Песков снова заверил, что власти делают все, чтобы полностью исключить угрозу для населения в связи с инцидентом на испытаниях. Он напомнил, что на пресс-конференции во Франции Путин сказал, что никакой опасности нет.

Интерактивная карта, на которой показано, как могло распространяться радиоактивное облако, была опубликована в Twitter исполнительным секретарем Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытания Лассином Зербо.

Напомним, что 8 августа на морском полигоне у поселка Нёнокса под Северодвинском произошел взрыв ракеты с радиоизотопным источником питания, погибли семь человек. В администрации Северодвинска сообщили, что в этот день в городе фиксировалось кратковременное повышение радиационного фона, затем это подтвердил Росгидромет.

19 августа в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытания (ОДВЗЯИ) заявили, что сначала перестали получать данные от двух расположенных в России станций, отслеживающих уровень радиации, а затем от четырех. Об этом представитель организации сообщил CNN и The Wall Street Journal, а затем подтвердил "Интерфаксу". По его словам, операторы этих станций рассказали о проблемах со связью и сетью.

В МИД России на это заявили, что передача данных в ОДВЗЯИ является исключительно добровольной и что инцидент под Северодвинском не имеет никакого отношения к секретариату организации, который координирует сбор данных со станций. "К разработке тех или иных видов вооружений мандат ВТС ПК ОДВЗЯИ отношений не имеет", - заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

В ОДВЗЯИ во вторник заявили, что надеются на возобновление работы российских станций и продолжение сотрудничества.

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