Видео: в Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами

В бразильском городе Рио-де-Жанейро во вторник, 20 августа, вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, сообщает телеканал Globo.
Отмечается, что нападение на автобус произошло утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км, пишет Korrespondent.
Согласно предварительной информации, нападавший является офицером военной полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, ведут переговоры с мужчиной, который угрожает залить автобус бензином.
Телеканал не уточняет, какие требования выдвигает преступник. При этом Globo отмечает, что нападавший уже отпустил трех пассажиров. Еще 17 остаются заложниками.
По данным полиции, у злоумышленника есть револьвер 38 калибра, нож, электрошокер и бензин.