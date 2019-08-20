Видео: в Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами

Отмечается, что нападение на автобус произошло утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км, пишет Korrespondent.

Согласно предварительной информации, нападавший является офицером военной полиции. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, ведут переговоры с мужчиной, который угрожает залить автобус бензином.

Телеканал не уточняет, какие требования выдвигает преступник. При этом Globo отмечает, что нападавший уже отпустил трех пассажиров. Еще 17 остаются заложниками.