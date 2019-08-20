Россия и Китай раскритиковали испытания ракеты в США

Москва выразила мнение, что Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности. Пекин призвал США отказаться от менталитета холодной войны, предупредив, что их действия приведут к новому витку гонки вооружений, пишет DW.com.
Россия и Китай раскритиковали первое испытание в США крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), утратившим силу 2 августа. "Это вызывает сожаление, СШA, очевидно, взяли курс на нагнетание военной напряженности", - заявил во вторник, 20 августа, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, не может быть более явного и ясного подтверждения того, что разработка такого вооружения американцами велась давно. Рябков подчеркнул, что Россия не "поддастся на провокации", не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений и не будет размещать новых ракет, пока этого не сделают США.
Угроза нового витка гонки вооружений
Обеспокоенность действиями США выразил и Китай. "Этот шаг спровоцирует новый виток гонки вооружений, который приведет к эскалации военной конфронтации и весьма негативно повлияет на ситуацию с безопасностью в мире и в регионе", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в Пекине. Он добавил, что США следует отказаться от менталитета холодной войны и предпринимать больше шагов, направленных на укрепление международного и регионального мира и спокойствия.
Накануне Пентагон сообщил об успешном испытании обычной ракеты наземного базирования. Она была запущена с базы ВМС США близ побережья Калифорнии и, преодолев 500 километров, точно поразила цель, говорится в сообщении американского оборонного ведомства. В сообщении также отмечается, что данные, полученные в ходе испытания, будут использованы для разработки новых ракет средней дальности.