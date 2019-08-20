Россия и Китай раскритиковали испытания ракеты в США

Россия и Китай раскритиковали первое испытание в США крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), утратившим силу 2 августа. "Это вызывает сожаление, СШA, очевидно, взяли курс на нагнетание военной напряженности", - заявил во вторник, 20 августа, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, не может быть более явного и ясного подтверждения того, что разработка такого вооружения американцами велась давно. Рябков подчеркнул, что Россия не "поддастся на провокации", не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений и не будет размещать новых ракет, пока этого не сделают США.

Угроза нового витка гонки вооружений

Обеспокоенность действиями США выразил и Китай. "Этот шаг спровоцирует новый виток гонки вооружений, который приведет к эскалации военной конфронтации и весьма негативно повлияет на ситуацию с безопасностью в мире и в регионе", - заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в Пекине. Он добавил, что США следует отказаться от менталитета холодной войны и предпринимать больше шагов, направленных на укрепление международного и регионального мира и спокойствия.