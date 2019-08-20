Студенческую баскетбольную форму Обамы продали на аукционе за 120 000 долларов

Покупателем выступил некий коллекционер спортивных аксессуаров и одежды, который пожелал не разглашать свое имя. На аукцион форму выставил Питер Ноубл, который учился в том же университете на Гавайях, в котором проходил обучение и Барак Обама. По словам Ноубла, форму администрация университета планировала выбросить. Теперь Питер планирует передать часть денег университету.