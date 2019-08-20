Вт, 20.08.2019
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  • Разбиты три машины: на злополучном перекрестке произошло второе за месяц ДТП

Разбиты три машины: на злополучном перекрестке произошло второе за месяц ДТП

Место ДТП.

ФОТО: Virgo Vaiksaar

Вчера вечером в Пярну на перекрестке улиц Рохелине и Лилле в ДТП пострадали три автомобиля, сообщает Pärnu Postimees.

Около шести часов вечера микроавтобус Opel Combo стал причиной ДТП, когда врезался в ехавший по главной дороге фургон. В результате столкновения фургон отбросило на ехавший по встречной полосе легковой автомобиль.

Люди в ДТП не пострадали, а для возмещения ущерба участники аварии обратились в страховую компанию. Вмешательство полиции и скорой помощи не потребовалось, но фургон пострадал так сильно, что его пришлось отбуксировать с места происшествия.

Живущая поблизости от перекрестка женщина сказала, что был такой сильный грохот, что местные вышли на улицу посмотреть, что произошло.

ФОТО: Erakogu

«Меньше месяца назад на перекрестке Роху и Рохелине произошло такое же ДТП, но на место приезжала и скорая помощь, - говорит местный житель. - Может, помогло бы, если город установил бы стоп-знак («Остановись и уступи дорогу» - прим.ред.)».

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