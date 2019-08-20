Разбиты три машины: на злополучном перекрестке произошло второе за месяц ДТП

Около шести часов вечера микроавтобус Opel Combo стал причиной ДТП, когда врезался в ехавший по главной дороге фургон. В результате столкновения фургон отбросило на ехавший по встречной полосе легковой автомобиль.

Люди в ДТП не пострадали, а для возмещения ущерба участники аварии обратились в страховую компанию. Вмешательство полиции и скорой помощи не потребовалось, но фургон пострадал так сильно, что его пришлось отбуксировать с места происшествия.

Живущая поблизости от перекрестка женщина сказала, что был такой сильный грохот, что местные вышли на улицу посмотреть, что произошло.

ФОТО: Erakogu