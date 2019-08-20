В Турции девочку из России засосало в трубу бассейна: она впала в кому

В Бодруме (Турция) 12-летняя девочка из России захлебнулась в бассейне отеля Sunhill: ее руку засосало в трубу. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.
Согласно данным издания, ЧП произошло 18 августа. Первым девочку под водой заметил отец. Он и другие посетители пробовали вытащить ребенка, но насос в трубе работал слишком мощно, пишет Rus.TVNET.
"Даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке", – рассказала мать пострадавшей.
В настоящее время девочка находится в коме в больнице города Денизли. Согласно словам матери, сердце ребенка за два дня запускали пять раз. С момент инцидента девочка находится в состоянии комы и так и не приходила в сознание.