Хакеры впервые за несколько лет взломали свежую iOS

Хакер под ником Pwn20wnd разработал джейлбрейк, способный взломать все актуальные смартфоны Apple. Взлом возможно осуществить даже на свежайшие iOS — iOS 12.4, не говоря уже об iOS 12.3 и ниже. По последним данным, хакерам удалось найти брешь в защите прошивки, появившуюся в последней версии мобильной операционной системы от Apple.

В свою очередь сама компания факт взлома iOS никак не комментирует. Вероятнее всего, в ближайшие дни Apple выпустит iOS 12.4.1, в которой брешь будет устранена.