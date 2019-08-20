Хакеры впервые за несколько лет взломали свежую iOS

Последние годы Apple неоднократно хвалилась защищенностью собственной мобильной операционной системы. Несмотря на это, хакеры смогли взломать устройства компании, работающие на базе iOS 11 и iOS 12. Рабочая версия джейлбрейка уже доступна всем пользователям Cети, пишет Ferra.
Хакер под ником Pwn20wnd разработал джейлбрейк, способный взломать все актуальные смартфоны Apple. Взлом возможно осуществить даже на свежайшие iOS — iOS 12.4, не говоря уже об iOS 12.3 и ниже. По последним данным, хакерам удалось найти брешь в защите прошивки, появившуюся в последней версии мобильной операционной системы от Apple.
В свою очередь сама компания факт взлома iOS никак не комментирует. Вероятнее всего, в ближайшие дни Apple выпустит iOS 12.4.1, в которой брешь будет устранена.