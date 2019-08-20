Картина дня: День восстановления независимости, экстренная посадка самолета и труп в Таллинне

В Таллинне найден труп с признаками насильственной смерти

Полиция сегодня утром около 7.30 получила вызов, что в Таллинне на улице Ыйсмяэ-теэ найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Читать далее...

Самолет рейса Анталья-Таллинн экстренно сел на Украине

Рейс Анталья-Таллинн 8Q729 авиакомпании Onur Air по техническим причинам сделал вынужденную посадку во Львове, Украина. Читать далее...

Президент Кальюлайд президенту Литвы: мы были храбры в Балтийской цепи, и храбры сейчас

Эстонцы и литовцы смело стояли в Балтийской цепи и продолжают и сегодня отстаивать демократию, сказала президент Керсти Кальюлайд на состоявшейся во вторник в Таллинне встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Читать далее...

В честь Дня восстановления независимости вывешиваются государственные флаги

Во вторник в Эстонии в честь Дня восстановления независимости вывешиваются государственные флаги. 20 августа — один из трех дней в году, когда государственные флаги вывешиваются на всех жилых домах, коммерческих и офисных зданиях. Читать далее...

В День восстановления независимости можно будет посетить башню Длинный Герман и послушать концерт

20 августа по случаю Дня восстановления независимости Эстонской Республики башня Длинный Герман будет открыта для посещения. Также состоится бесплатный концерт Отта Лепланда и Рейна Раннапа. Читать далее...

Галерея: в Пирита открыли мемориальную доску памяти казненных НКВД

В День восстановления независимости Эстонии в Пирита открыли мемориальную доску памяти погибших от рук НКВД. Мероприятие началось в 10 часов у участка Шеэли в Пирита-Козе. Читать далее...

Тоомас Хендрик Ильвес: мы оказались в ситуации, где власть важнее права

В День восстановления независимости экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес разместил в Facebook запись, в которой выразил обеспокоенность за будущее демократии в стране. Читать далее...

Премьер-министр Ратас: в Эстонии есть много хорошего, чему радоваться

Премьер-министр Юри Ратас призывает жителей и друзей Эстонии сосредоточиться на том, что в нашем восстановившем независимость 28 лет назад государстве сегодня хорошо, и порадоваться сегодняшнему празднику. Читать далее...

Латвийские производители молока объединяются с эстонскими

Латвийский кооператив производителей молока "Пиена цельш" планирует объединиться с эстонским кооперативом E-Piim и построить молокоперерабатывающий завод в Эстонии, где будет перерабатываться продукция латвийских и эстонских фермеров. Читать далее...

Проверка: сокращения обсуждались на трех собраниях, Вахеру развязали руки

Предложения по возможному сокращению расходов обсуждалось высокопоставленными чиновниками МВД на трех собраниях. Ни единого раза в ходе обсуждений не говорилось о том, что связанные с сокращениями предложения запрещено делать. Читать далее...

Галерея: у Таллиннской телебашни отмечают День восстановления независимости

Во дворе Таллиннской телебашни во вторник семейным днем отмечают День восстановления независимости Эстонской Республики. Традиция такого празднования положена семь лет назад, все мероприятия во дворе телебашни проходят бесплатно. Читать далее...

Опасный заключенный напал на сотрудников тюрьмы