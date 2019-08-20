Президент Кальюлайд президенту Литвы: мы были храбры в Балтийской цепи, и храбры сейчас

"Мне приятно сегодня говорить с президентом Науседой обо всех повседневных делах — таких, как оборонное сотрудничество или хорошие отношения между нашими государствами, поскольку оба мы слишком ясно помним необыкновенные времена и мужество людей, которые принесли свободу нашим странам", – сказала президент Кальюлад литовскому коллеге.

Этот год имеет особое значение для всех трех балтийских государств, поскольку 15 лет назад мы вступили в НАТО и Европейский Союз. "Этому предшествовало еще большее выражение воли к свободе и в ознаменование этого мы и празднуем 30-летие Балтийской цепи", – сказала президент Кальюлайд.

Мы были храбры в Балтийской цепи, и мы храбры сейчас, отстаивая свои ценности и демократию во всем мире, подчеркнула глава эстонского государства. "Мы – поддержка друг другу и в хорошем, и в сложном. Балтийские государства не забывают ни того, что часть Грузии оккупирована, ни того, что на Украине идет война. Мы являемся их голосом в международных организациях, и отстаиваем и свободу своих государств, и то, чтобы все происходило по честным международным правилам", – сказала президент Кальюлайд.