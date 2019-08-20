Эстонские роботы-почтальоны едут покорять США: стартап привлек 40 миллионов евро

Жители Эстонии сталкиваются с роботами Starship больше всего в Мустамяэ, где эти роботы доставляют клиентам Selver еду на дом. Руководитель фирмы и владелец Ахти Хейнла, некогда причастный с созданию Skype, рассказал, что в Таллинне дела у них пошли так хорошо, что в планах на следующие годы уже рынок США и их 100 университетских городков.

На воплощение амбициозной цели Starship получил от инвесторов 40 миллионов евро. Вложение сделал фонд рискового капитала Morpheus Ventures, ранее уже инвестировавший в компанию. Добавил денег и эстонец Яан Таллинн. Сумма значительная, учитывая, что за пять лет существования стартап привлек всего 45 миллионов евро.

Пицца и бургеры для студентов

Хейнла объяснил, почему компания нацелила силы на университеты США. «В отличие от студентов в Таллинне и Тарту, жилье которых разбросано по городу, американские студенты живут в специально созданных городках и проводят там весь день», – говорит Хейнла.

Это означает, что в одном месте они едят завтрак, обед и ужин, которые потенциально может привозить им эстонский робот. «Что едят американские студенты? Пиццу, бургеры, бананы, салаты. Любая быстрая еда в основном».

Дело в том, что студенческие городки достаточно большие, на машине туда въезжать нельзя, и курьеры не очень-то хотят тратить свое время на долгий путь пешком до заказчика. Поэтому робот Starship мог бы стать нужным средством в таких местах.

В начале этого года компания начала доставку в двух городках, что, по словам Хейнла, дало компании знак, что это именно то место, где следует вести бизнес.

На данный момент у фирмы почти 300 роботов, а через два года планируется иметь уже 3000. В каждый университетский городок можно было бы поставить 30 роботов. Число заказов, по словам Хейнла, должно при этом значительно вырасти. К настоящему моменту роботы доставили товар заказчикам уже 100 тысяч раз. «Может быть совсем скоро роботы будут обслуживать столько же ежедневно», – предполагает основатель компании.

Хотя Starship расширяется в США, контора находится в Таллинне, где над программным обеспечением работает около 150 человек. Хейнла уверен, что в Эстонии придется нанять больше людей – на 50 или 100 человек больше, пока неизвестно. «В любом случае можно сказать, что эта инвестиция делает вложение в экономику Эстонии напрямую.

It’s lonely at the top

В декабре прошлого года, когда Starship начал доставку в Мустамяэ, Хейнла обещал, что услуга будет расширятся по всему Таллинну. Теперь же он дал понять, что в ближайшее время — это маловероятно, так как 90 процентов сил придется на США. И все же он несколько раз повторил, что жители Эстонии приняли роботов и используют их, прежде всего, из-за низкой цены.

Что является вызовом для Starship? «То, что мы являемся единственной в мире фирмой, которая занимается таким», – улыбается Хейнла, добавляя, что они вынуждены изобретать все сами. «Я не могу нанять людей из другой фирмы, у которых был бы опыт, как расширять бизнес самоуправляемых роботов и как сделать так, чтобы роботы понравились людям. Такие вещи описаны только в книгах по научной фантастике, но не в реальной жизни».

Хотя в мире есть и другие компании, занимающиеся производством роботов, по словам Хейнла, от его Starship они далеко. Он поясняет: очень легко создать одного робота и заставить его ездить. «А вот как прийти от одного функционирующего робота к услуге, которая исправно работает и нравится людям, вот это большой вызов для всех», – говорит предприниматель.

По его словам, случается, что люди бьют ногами роботов. «Конечно бывает. Но люди бьют ногами и мусорные баки, и машины. Незаметно, что к роботам люди были бы излишне жестоки».