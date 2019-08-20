Инцидент на эстонско-российской границе: женщине напомнили правила ввоза чайников и шкурок

Россиянка, имеющая прописку в Нарве, везла из Эстонии товар, номенклатура и количество которого вызвали подозрения у таможенников. Путешественнице напомнили о правилах декларирования.
Как сообщает портал 47news.ru, при въезде в Россию на погранпункте в Ивангороде женщина сообщила, что два чайника, кухонная вытяжка, два коммутатора, 17 выделанных норковых шкурок и блок питания везет исключительно для себя, а потому декларировать товары не стала.
Однако, исходя из характера перемещаемого товара следует, что он не подходит под категорию товаров для личного пользования, и должен быть задекларирован в общем порядке.
О правилах гражданке напомнили возбуждением административного дела по части 1 статьи 16.2 КоАП России.