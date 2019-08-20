Вт, 20.08.2019
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  • Инцидент на эстонско-российской границе: женщине напомнили правила ввоза чайников и шкурок

Инцидент на эстонско-российской границе: женщине напомнили правила ввоза чайников и шкурок

Официальный погранпункт в Нарве. Через него трудно попасть из России в Эстонию нелегально. Обычно нелегалы прибывают через юго-восточную Эстонию или через реку Нарву. Однако в данном случае беженец прибежал из России по зимнему Чудскому озеру на лыжах, что бывает редко.

ФОТО: Илья Смирнов

Россиянка, имеющая прописку в Нарве, везла из Эстонии товар, номенклатура и количество которого вызвали подозрения у таможенников. Путешественнице напомнили о правилах декларирования.

Как сообщает портал 47news.ru, при въезде в Россию на погранпункте в Ивангороде женщина сообщила, что два чайника, кухонная вытяжка, два коммутатора, 17 выделанных норковых шкурок и блок питания везет исключительно для себя, а потому декларировать товары не стала.

Однако, исходя из характера перемещаемого товара следует, что он не подходит под категорию товаров для личного пользования, и должен быть задекларирован в общем порядке.

О правилах гражданке напомнили возбуждением административного дела по части 1 статьи 16.2 КоАП России.

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