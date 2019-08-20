Инцидент на эстонско-российской границе: женщине напомнили правила ввоза чайников и шкурок

Официальный погранпункт в Нарве. Через него трудно попасть из России в Эстонию нелегально. Обычно нелегалы прибывают через юго-восточную Эстонию или через реку Нарву. Однако в данном случае беженец прибежал из России по зимнему Чудскому озеру на лыжах, что бывает редко.

ФОТО: Илья Смирнов