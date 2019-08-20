«Сегодня на нас надеются украинцы и грузины»: речь президента Кальюлайд по случаю Дня восстановления независимости

Экономическое отставание, вызванное оккупацией, невозможно было ликвидировать назавтра. Но свои свободы мы получили сразу. 20 августа 1991 года мы все как граждане Эстонии и даже как просто ее жители стали радикально свободнее, чем за пару дней до этого.

Чего мы ждем от своего государства сегодня? Все того же - свободы.

Возможности безбоязненно ходить по улицам. Высказывать свои мысли. Любить того, кого мы хотим любить. Права уходить и возвращаться, возвращаться вместе с полюбившимися, но представляющими другую культуру друзьями, с рожденными в отношениях в другой стране детьми с другим цветом кожи. Свободы заниматься предпринимательством и даже получать поддержку в этой деятельности. Свободы выражать свои мысли и мнения. И в государственных учреждениях, не боясь репрессий.

Чего мы ждем от своего государства помимо свободы? Опоры и надежды, если жизнь сложилась для нас слишком тяжело. Если больны наши близкие. Если у нас дети с особыми потребностями. Если подросток потерял кормильца. Если мы подвергаемся насилию на работе или дома.

В числе прочего, мы ждем от своего государства чувства уверенности в течение всей жизни, выполнения данных государством долгосрочных обещаний даже когда время их выполнения запоздало на десятилетия.

Энн Тарто, Март Никлус, Эндель Ратас и Эрик Удам взяли на себя риск и знали, что, вероятно, они потеряют и то немногое, что было доступно тогда "нормальному" человеку. Потому что они не хотели быть "нормальными". Примиренцами. Молчунами.

Когда зная свое будущее, терпеть было бы намного проще. Но будущее было неизвестно. Темное было более вероятно, чем светлое. Но они сделали то, что требовалось в тот момент. Не промолчали. Не жили как "нормальные" люди, никого не раздражая. Не соглашались с тем, что без свободы можно обрести счастье.

Время берет свое. Спустя 40 лет среди нас все меньше тех, кто помнит реальное лицо советской оккупации, кто испытывал настоящую угрозу потери свободы, серьезный страх за своих близких, не хотел молчать. Но иногда обращение к истории дьявольски необходимо, хотя настолько же болезненно. Это надо делать, особенно если достигнутая мечта начинает казаться само собой разумеющейся.

Нашей мечтой была свобода. Что такое вообще свобода?

Свобода - тонкий узор международных отношений. Мы знаем это как европейское культурное пространство, трансатлантическое ценностное пространство, солидарность Северных стран, Балтийское сотрудничество - как многие формальные и неформальные связи. И одна из первых нитей этого тонкого узора, уже 15 лет полностью учитывающего наши интересы, была соткана в 1979 году в Тарту, на улице Викеркааре, в доме, где тогда жил Март Никлус.