Один из самых заметных "друзей России" в Европе, лидер итальянской правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини добился развала правительства страны, в котором сам же был вице-премьером. Сальвини рассчитывает сам возглавить кабинет, но другие партии, судя по их заявлениям, намерены наказать его за этот маневр.

Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подает президенту прошение об отставке.

Это решение Конте стало следствием демарша Маттео Сальвини, который 8 августа заявил о выходе его "Лиги" из правительства.

Конте - беспартийный политик, которого поставили во главе правительства сформировавшие его по итогам прошлогодних выборов левопопулистское "Движение Пять звезд" и правопопулистская, антииммигрантская "Лига". Лидеры этих двух партий, Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини стали вице-премьерами.

Итальянские комментаторы единодушны во мнении, что Сальвини рассчитывает, что результатом его демарша станут досрочные выборы, на которых "Лига" с союзниками - партией "Итальянские братья" и "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони - победит, и он возглавит правительство.

На выборах прошлой весной партнеры Сальвини по коалиции, "Пять звезд", собрали 32% голосов, а "Лига" - 17%. Теперь же они, судя по опросам, поменялись местами: "Лига" может получить на выборах 34-36%.

Однако, как предполагают политические обозреватели, вместо внеочередных выборов "Пять звезд" при содействии президента Серджио Матареллы может попытаться сформировать правительство с Демократической партией, правившей в прошлый избирательный цикл, а на выборах в мае 2018 года занявшей второе место.

В результате Сальвини окажется в оппозиции.

Сальвини хотят сделать изгоем

"Сальвини теперь придется выбирать между потерей кресла и потерей лица. Последние несколько недель показали, что он провалился как лидер. Он все сделал неправильно, и тот, кто делает такие ошибки, должен уходить в отставку, если он - человек чести", - сказал газете Il Giornale сенатор и бывший премьер-министр от Демократической партии Маттео Ренци.

Ренци, впрочем, добавил, что пока никто не знает, как разрешится этот кризис.

Джузеппе Конте в своей речи во вторник перед Сенатом заявил, что Сальвини нарушил обещание, данное при формировании правительства - что все разногласия должны обсуждаться и разрешаться в духе доброжелательного сотрудничества с партнерами.

"Заставлять граждан голосовать каждый год безответственно", - заявил Конте.

Сложится ли коалиция с Демократической партией, пока не понятно, но во всяком случае "Пять звезд" не намерены больше сотрудничать с Сальвини.

Основатель "Пяти звезд" Беппе Грилло назвал его "подлым предателем", нынешний лидер партии Луиджи ди Майо сказал, что такое поведение должно быть наказано, а министр обороны от "Пяти звезд" Элизабетта Трента заявила журналистам, что "дверь перед "Лигой" больше не откроется".