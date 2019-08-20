Российские таможенники начали по-новому проверять багаж

С понедельника, 19 августа, вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.

Как пишет "Российская газета", если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать пять килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат.

Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

Такие правила вводятся на нескольких пунктах пропуска через госграницу. В частности, это пункты пропуска, расположенные на территории Свободного порта Владивосток.

Также проверять наличие фруктов и овощей в багаже таможенники будут на трех автомобильных пунктах пропуска. Это пункты пропуска Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.

Отметим, что такие же правила провоза овощей, фруктов и цветов действуют и в других пунктах пропуска, только там осматривать багаж должны представители Россельхознадзора.