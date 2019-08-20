Керсти Кальюлайд вручила мемориальные камни Энну Тарто и Рейну Вейдеманну

"Первый камень прошу принять господина Энна Тарто, одного из четырех эстонцев, которые 40 лет назад подписали Балтийский меморандум. Если Балтийскому меморандуму в этом году исполняется 40 лет, то десятью годами позже уже сотни тысяч эстонцев, латышей, литовцев стояли вместе в Балтийской цепи. Второй камень - поклон и благодарность организаторам этого выдающегося во всей мировой истории выступления за свободу. Прошу принять его господина Рейна Вейдеманна", - заявила в своей речи президент Эстонии Керсти Кальюлайд.