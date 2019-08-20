Керсти Кальюлайд вручила мемориальные камни Энну Тарто и Рейну Вейдеманну

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в 28-ю годовщину восстановления независимости вручила мемориальные камни диссиденту и борцу за независимость Эстонии в годы советской власти Энну Тарто, а также одному из организаторов акции "Балтийский путь" Рейну Вейдеманну, сообщает rus.err.ee.
"Первый камень прошу принять господина Энна Тарто, одного из четырех эстонцев, которые 40 лет назад подписали Балтийский меморандум. Если Балтийскому меморандуму в этом году исполняется 40 лет, то десятью годами позже уже сотни тысяч эстонцев, латышей, литовцев стояли вместе в Балтийской цепи. Второй камень - поклон и благодарность организаторам этого выдающегося во всей мировой истории выступления за свободу. Прошу принять его господина Рейна Вейдеманна", - заявила в своей речи президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Мемориальные камни ежегодно откалываются от валуна, защищавшего Тоомпеа в 1991 году, и вручаются 20 августа главой государства людям и организациям, сыгравшим важную роль в восстановлении независимости Эстонии.